Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели за столом переговоров полтора часа и ушли на перерыв

Первая часть исторических переговоров между лидерами Республики Корея и КНДР завершилась в пятницу в пограничном Пханмунджоме. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели за столом переговоров полтора часа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Перед началом переговоров лидеры двух стран выразили готовность провести конструктивный диалог, направленный на становление мира и процветания на Корейском полуострове. В частности, Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с Мун Чжэ Ином "приведут к хорошему и значимому результату" и отметил, что северокорейская сторона готова выполнить все обязательства, которые возьмет на себя. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, поблагодарил северокорейского лидера за проявленные решимость и мужество и призвал Ким Чен Ына вместе принести мир и благополучие Корейскому полуострову.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым северокорейским лидером, посетившим Республику Корея. Историческое событие транслируется в прямом эфире для журналистов в Кояне, расположенном вблизи межкорейской границы.

Перед этим он обменялся рукопожатием с президентом Республики Корея Мун Чже Ином, которое длилось около 30 секунд.

По данным пресс-центра проходящей в настоящее время встречи лидеров двух корейских государств, для освещения этого исторического момента аккредитовались 2 тыс. 962 журналиста.При этом около 900 из них представляют иностранные СМИ из 36 стран мира.