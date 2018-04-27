СМИ: Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в четверг вечером в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство DPA.
По его данным, визит главы германского правительства продлится меньше суток, сами переговоры займут два с половиной часа. В центре внимания будут находиться будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США.
Это будет вторая поездка Меркель в Вашингтон с марта 2017 года.
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