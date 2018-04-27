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Европейские индексы - 26-04-18


МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.63% и составил 12500.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.74% и составил 5453.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.57% и составил 7421.43 пункта, а российский RTSI вырос на 0.81% и составил 1146.85 пункта.




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