РПА обсудит вопрос своего кандидата на пост премьера в ближайшие дни

Парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА) рассмотрит вопрос о кандидате в премьер-министры в ближайшие дни. Об этом в беседе с Арменпресс сказал руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, комментируя заявление депутата Гагика Минасяна о том, что вопрос кандидата будет обсужден на заседании фракции 27 апреля.

«Господин Минасян имел в виду, что обсуждение состоится в ближайшие дни. Никакого решения относительно завтрашнего дня нет. В ближайшее время состоится заседание нашей фракции», - пояснил Багдасарян.

Ранее депутат от РПА Гагик Минасян сообщал Арменпресс, что вопрос кандидата на пост премьер-министра от Республиканской партии будет обсужден на заседании фракции РПА, который состоится 27 апреля.