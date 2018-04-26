За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 21 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 25 и 26 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 21 случай преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 7 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая мошенничества, по 3 случая кражи личного имущества и уклонения от уплаты налогов, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, грабежа, присвоения или растраты и умышленного уничожения имущества.

За данный период зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.