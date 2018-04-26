Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры и выдвинул условие об открытом обсуждении

Глава парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян вновь выражает готовность начать переговоры с властями, но с условием, что встреча должна быть до конца открытой для СМИ. Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении во время митинга на площади Республики Ереван Никол Пашинян подчеркнул, что 27 апреля в 12:00 приглашает исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна в гостиницу «Армения-Мариотт», чтобы начать второй этап переговоров.

«Республиканская партия наконец согласилась с тем, что Карен Карапетян уполномочен вести переговоры. Мы принимаем это решение и выражаем готовность продолжить переговорный процесс в рамках предлагаемой нами повестки дня. Завтра, в 12:00, я приглашаю Карена Карапетяна принять участие во втором этапе переговоров в гостинице «Армения-Мариотт».

Однако, как я уже сказал, у нас есть одно конкретное условие. Переговоры с Кареном Карапетяном должны проходить в присутствии журналистов. Мы не будем вести переговоры с РПА за закрытыми дверями. Мы будем вести переговоры на глазах людей, потому что мы заявляем, что народ - наше правительство, наш лидер, и мы должны нести ответственность за каждый шаг, который мы предпринимаем», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян сказал, что 27 апреля, в 18:00, митинг состоится не в Ереване, а в Гюмри, а 28 апреля, в 15:00, в Ванадзоре. Он призвал своих сторонников прекратить всю деятельность в Ереване в течение этих двух дней.

«Мы идем на этот шаг, чтобы в Ереване наши активисты смогли отдохнуть 1-2 дня и восстановить свои силы. Но если в Ереване есть люди, у которых нет проблем с отдыхом, как у меня, завтра, в 15:00, они могут присоединиться к нам на своих машинах и на автобусах отправиться в Гюмри. Мы восстановим все наши акции с 29 апреля, 30 мая и 1 мая в беспрецедентном объеме», - сказал Пашинян.