Президент Республики Армения Армен Саркисян не представляет, что стоящий сегодня на площади или наблюдающий за событиями перед телевизором человек может дать взятку завтра. Как сообщает Арменпресс, в интервью радио «Свобода» Армен Саркисян отметил, что в условиях пробуждения общественного мнения проблемы, с которыми сталкивается наше общество - коррупция, взяточничество и другие нерешенные вопросы, будут решены завтра.

«Я не представляю, как человек, стоящий сегодня на площади или тот, кто смотрит по телевизору в своем доме, обсуждает идеи за или против, завтра даст взятку. Для меня этот человек после этого момента в каком-то смысле предаст наши национальные ценности. Поэтому по многим причинам для меня это новая Армения», - сказал президент.

Он считает ярким примером этого то, что 24 апреля, в условиях массовых демонстраций и мнений, оставив в сторону все мнения, армяне предстали перед миром как единая нация.

«Прозвучала мысль о том, что 24 апреля для нас является священным днем, и неприемлемо, что какой-либо армянин в этот день посягнет на другого армянина или будет бесчеловечное обращение. Мы все можем гордиться тем, что оставили все наши разногласия, равно как и все мнения, представ миру как единая нация, объединившаяся в этот день.

Каждый день я тщательно слежу за международной прессой из разных центров мира, и почти нет такого места –Дальний Восток, Москва, Париж, Лондон, Нью-Йорк, где люди не оценили бы эту позицию армянского народа. Следовательно, я считаю, что новая Армения по крайней мере на один уровень выше своим уровнем международного признания», - сказал президент Армении.

«Это новая Армения, потому что у нас нет пути назад в том смысле, что независимо от того, кто мы и какие идеи у нас есть, независимо от того, будет ли у нас новое правительство в ближайшем будущем и кто будет в этом правительстве, будут ли новые выборы, все равно, пути назад нет. То есть, мы понимаем свои проблемы и находимся в процессе поиска путей решения этих проблем», - подчеркнул Армен Саркисян.