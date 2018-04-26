Армен Саркисян не представляет, что стоящий сегодня на площади или наблюдающий за событиями перед телевизором человек может дать взятку завтра
Президент Республики Армения Армен Саркисян не представляет, что стоящий сегодня на площади или наблюдающий за событиями перед телевизором человек может дать взятку завтра. Как сообщает Арменпресс, в интервью радио «Свобода» Армен Саркисян отметил, что в условиях пробуждения общественного мнения проблемы, с которыми сталкивается наше общество - коррупция, взяточничество и другие нерешенные вопросы, будут решены завтра.
«Я не представляю, как человек, стоящий сегодня на площади или тот, кто смотрит по телевизору в своем доме, обсуждает идеи за или против, завтра даст взятку. Для меня этот человек после этого момента в каком-то смысле предаст наши национальные ценности. Поэтому по многим причинам для меня это новая Армения», - сказал президент.
Он считает ярким примером этого то, что 24 апреля, в условиях массовых демонстраций и мнений, оставив в сторону все мнения, армяне предстали перед миром как единая нация.
«Прозвучала мысль о том, что 24 апреля для нас является священным днем, и неприемлемо, что какой-либо армянин в этот день посягнет на другого армянина или будет бесчеловечное обращение. Мы все можем гордиться тем, что оставили все наши разногласия, равно как и все мнения, представ миру как единая нация, объединившаяся в этот день.
Каждый день я тщательно слежу за международной прессой из разных центров мира, и почти нет такого места –Дальний Восток, Москва, Париж, Лондон, Нью-Йорк, где люди не оценили бы эту позицию армянского народа. Следовательно, я считаю, что новая Армения по крайней мере на один уровень выше своим уровнем международного признания», - сказал президент Армении.
«Это новая Армения, потому что у нас нет пути назад в том смысле, что независимо от того, кто мы и какие идеи у нас есть, независимо от того, будет ли у нас новое правительство в ближайшем будущем и кто будет в этом правительстве, будут ли новые выборы, все равно, пути назад нет. То есть, мы понимаем свои проблемы и находимся в процессе поиска путей решения этих проблем», - подчеркнул Армен Саркисян.