Вместо той Армении, где не выражалось мнение вслух, сейчас имеем Армению: президент Армен Саркисян

По убеждению президента Армении Армена Саркисяна, сегодня мы живем в новой Армении.

«Всего два месяца назад, когда президент предложил мне стать кандидатом в 4-е президенты, и я попросил время, начал проводить встречи, проводить обсуждения с отдельными людьми и организациями, один из основных вопросов, о которых я говорил, заключался в том, что у людей не было свободы выражать свои мнения, они часто не высказывали своего мнения, не имели гражданской позиции, и казалось, что среди граждан республики есть недостаток в некоторых элементах свободы.

Если, конечно, эти слова верны. После моего избрания президентом, одна из основных моих задач была следующая: поощрять общественное мнение, его выражение, иметь гражданскую позицию, создавать ситуацию, когда каждый человек, особенно наша молодежь, наше будущее поколение, имело возможность выражать свое мнение. И, конечно, гораздо более быстрые процессы, независимо от меня, создали такую ситуацию, когда Армения изменилась», - как сообщает Арменпресс, Армен Саркисян сказал.

По его словам, вместо той Армении, где не выражалось мнение вслух, сейчас имеем Армению, где мнение четко выражается в различных кругах общества, и очень часто встречаются разные мнения.