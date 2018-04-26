История оценит высокий гражданский и политический шаг Сержа Саргсяна: президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян считает решение Сержа Саргсяна уйти в отставку высоким политическим и гражданским шагом. Как сообщает Арменпресс, об этом президент сказал в интервью радио «Свобода».

«Всего неделю назад, 23 апреля, произошли события, митинги в Ереване и за пределами Еревана, и премьер-министр Армении добровольно ушел в отставку и принял решение, демонстрирующее высокие гражданские и человеческие ценности. Я хочу сказать слова высокой за гражданский и политический шаг Сержа Саргсяна», - сказал Армен Саркисян.

По словам президента, история Армении оценит это. «Это уже новая Армения. Это не только новая Армения, но и пример для многих других стран, которые пошли по пути демократии», - подчеркнул Армен Саркисян.