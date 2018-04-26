Состоялся телефонный разговор президента России с и.о. премьер-министра Республики Армения

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, было подчёркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведённых в апреле 2017 года.

В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания парламентом премьер-министра республики.