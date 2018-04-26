Решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри этой страны: Мария Захарова

Решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри этой страны на основе общественного консенсуса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно внутри Армении должна происходить выработка консенсуса и общественного согласия относительно того, как и кто будет руководить этой страной, какой курс будет выбран и так далее», - заявила официальный представитель.

Отвечая на вопрос о целях встречи российских дипломатов с оппозиционным депутатом парламента Армении Николом Пашиняном, Захарова подчеркнула, что такие контакты являются нормальной международной практикой. «», - отметила официальный представитель МИД РФ.