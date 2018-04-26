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Испанский город Алькоркон признал и осудил Геноцид армян


Испанский город Алькоркон признал и осудил Геноцид армян. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, законодательная инициатива была представлена представителями правящей в Испании Народной партии.

В решении, в частности, говорится: «Геноцид армян стал первым геноцидом 20-го века. Этим институциональным заявлением мэрия Алкоркона признает это преступление против человечества, унесшего жизни полтора миллиона армян, и в результате которого два миллиона человек покинули свою родину. Городской совет также выражает поддержку всему армянскому народу и призывает центральные власти Испании признать и осудить Геноцид армян».




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