Предстоящие на 27 апреля мероприятия
18:26, Апрель 26, 2018
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- 19:44 Состоялся телефонный разговор президента России с и.о. премьер-министра Республики Армения
- 19:26 Вопрос Нагорного Карабаха должен решаться исключительно в мирном русле: МИД РФ
- 19:17 Решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри этой страны: Мария Захарова
- 18:43 В Китае нашли крупнейшего в мире комара
- 18:35 Ученые рассказали, какой шоколад полезен для здоровья
- 18:30 РПА дала Карена Карапетяну мандат вести переговоры с другими политическими силами: Эдуард Шармазанов
- 18:26 Предстоящие на 27 апреля мероприятия
- 18:23 Испанский город Алькоркон признал и осудил Геноцид армян
- 18:12 Известна дата обсуждения кандидата на пост премьер-министра от РПА
- 18:06 Россия делает все зависящие от нее шаги для развития армяно-российских братских отношений: Мария Захарова
- 18:02 Турция планирует закупить еще четыре-пять вертолетов Ка-32А11ВС
- 17:58 Volkswagen в Китае вложит 15 млрд евро в создание электромобилей и беспилотников
- 17:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-18
- 17:55 Азиатские индексы - 26-04-18
- 17:40 В Азербайджане вводятся новые виды наказания за митинги
- 17:37 В ПАСЕ приняли резолюцию, констатирующую наличие коррупции в Ассамблее
- 17:15 Не собираюсь отвечать на предложения о какой-либо должности: Давид Тоноян
- 17:08 Президент Республики Арцах встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым
- 17:07 В Кремле надеются, что ситуация в Армении будет урегулирована конституционным путем
- 17:02 Дорогу к российско-грузинской границе расширят
- 16:59 Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине, набрав 14% голосов
- 16:51 Отставка Сержа Саргсяна была положительно воспринята международными инвесторами: Вардан Арамян
- 16:48 Общественный порядок должен соблюдаться: Карен Карапетян предложил правоохранительным органам предпринять меры
- 16:47 Члены правительства продолжают работать в нормальном режиме: Ваан Мартиросян
- 16:46 На заседании правительства не обсуждался вопрос об объявлении чрезвычайного положения
- 16:44 ПАСЕ приняла доклад о коррупции среди депутатов: власти Азербайджана в числе главных фигурантов
- 16:43 Зафиксированные в первом квартале положительные показатели должны быть сохранены: Карен Карапетян
- 16:37 Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили ситуацию на линии соприкосновения НКР и Азербайджана
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- 16:17 Столтенберг: альянс ведет подготовку новой встречи Совета Россия - НАТО
- 16:10 В преддверии выборов премьер-министра: кого будут выдвигать фракции
- 15:55 Самочувствие Азнавура нормализовалось, артист уже прибыл в Париж
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