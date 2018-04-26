Известна дата обсуждения кандидата на пост премьер-министра от РПА

Республиканская партия Армении (РПА) обсудит вопрос о выдвижении кандидата на пост премьер-министра на заседании парламентской фракции 27 апреля. Об этом сообщили Арменпресс депутат НС Армении, член РПА Гагик Минасян.

«Мы обсудим кандидатуру премьер-министра на завтрашнем заседании фракции», - сказал Минасян.

Премьер-министр Армении Серж Саркисян подал в отставку 23 апреля. Выборы нового премьер-министра состоятся 1 мая на специальном заседании Национального собрания.