Турция планирует закупить еще четыре-пять вертолетов Ка-32А11ВС

Турция рассматривает возможность закупить у России еще четыре-пять новых многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС. Об этом журналистам в четверг рассказал глава холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский в кулуарах выставки Eurasia Airshow, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Турецкие коллеги заинтересованы в расширении своего парка вертолетов Ка-32 для пожаротушения и спецопераций. У нас сейчас контракт на три машины, рассматривается вопрос об увеличении парка до семи-восьми штук, то есть (планируется поставить - прим. ТАСС) еще четыре-пять машин", - сказал он.

Ка-32А11ВС - средний многоцелевой вертолет, предназначенный для пожаротушения, поисково-спасательных задач, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Вертолет используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.





