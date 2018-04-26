Россия делает все зависящие от нее шаги для развития армяно-российских братских отношений: Мария Захарова

Россия делает все зависящие от нее шаги для развития армяно-российских братских отношений, которые вытекают из интересов двух народов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас поддерживается контакт с Ереваном, он не прерывался. Мы исходим из того, что есть народы - армянский и русский, и укреплению братских, дружеских и исторических связей между этими народами служат также дипломаты. Наше посольство в Армении и посольство Армении в России активно работают», - сказала Захарова.

Она добавила, что дипломаты должны подумать, как продолжать развивать дружественные отношения, существующие между двумя странами. По ее словам, до сих пор Россия предпринимала все зависящие от нее шаги для развития армяно-российских отношений.

По ее словам, важны как армяно-российские двусторонние отношения, так и сотрудничество в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Мы выполняли и будем продолжать выполнять наши обязательства», - сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России также выразила надежду, что внутриполитическая ситуация в Армении будет регулироваться через диалог и конституционную сферу.