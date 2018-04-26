Volkswagen в Китае вложит 15 млрд евро в создание электромобилей и беспилотников

Крупнейший германский автоконцерн Volkswagen вместе с партнерами в Китае вложит 15 млрд евро в развитие автомобилей, работающих на новых источниках энергии, и технологий беспилотного управления транспортом к 2020 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как заявили агентству "Синьхуа" в компании Volkswagen Group China, автоконцерн планирует к 2020 году представить на китайском рынке 15 качественно новых моделей авто, а к 2025 году - 40 моделей автомобилей на новых источниках энергии.

В ходе Пекинского международного автосалона Volkswagen представил девять новых моделей, которые появятся на китайском рынке в 2018 году. В том числе Volkswagen запускает в Китае новый бренд электромобилей SOL, первой моделью в линейке стал внедорожник E20X.

В 2017 году Volkswagen Group China и два совместных предприятия - SAIC Volkswagen (Шанхай) и FAW-Volkswagen (Чанчунь) - поставили почти 3,2 млн автомобилей на китайский рынок. За первые три месяца 2018 года компания достигла нового рекорда продаж - 1,01 млн автомобилей в материковом Китае и Гонконге, что на 13,4% больше прошлогоднего уровня.