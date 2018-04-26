Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-04-18

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 апреля, курс доллара США вырос на 1.50 драмa и составил 481.96 драм. Курс евро вырос на 0.48 драмa и составил 586.88 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 7.68 драм. Курс британского фунта вырос на 0.99 драмa и составил 671.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 47.48 драмa и составила 20479.46 драм. Цена серебра выросла на 0.33 драмa и составила 256.68 драм. Цена платины сократилась на 2.17 драмa и составила 14193.76 драм.