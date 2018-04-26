Азиатские индексы - 26-04-18

ТОКИО, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 22319.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.25% и составил 1772.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.38% и составил 3075.03 пункта, а HANG SENG снизился на 1.06% и составил 30007.68 пункта.