В ПАСЕ приняли резолюцию, констатирующую наличие коррупции в Ассамблее

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию по докладу независимой группы о коррупции в ПАСЕ, в которой признала существование данной проблемы в организации, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 123 депутата, против — девять, еще 10 воздержались.

Группа по расследованию коррупции ранее представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. В пресс-релизе по докладу отмечается, что "группа также установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана". В четверг в ПАСЕ прошло обсуждение доклада, передает Арменпресс.

"Хотя группа по расследованию не может представить доказательств существования скоординированной сети в рамках Ассамблеи, нарушения, допущенные некоторыми нынешними и бывшими членами (ПАСЕ), демонстрируют доказательства существования коррупционной практики, которая выходит за рамки Парламентской Ассамблеи и, собственно, самой парламентской среды: они были возможны и могут по-прежнему существовать в результате прямого участия, активной поддержки или по крайней мере преступного попустительства правительств стран Совета Европы", — отмечается в рекомендации к принятой ПАСЕ резолюции. Ассамблея в этой связи выражает сожаление и предлагает предпринять соответствующие меры.