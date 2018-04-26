В Азербайджане вводятся новые виды наказания за митинги

В Азербайджане вводятся новые виды наказаний за нарушение порядка организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов и других массовых мероприятий. В связи с этим предлагается внести дополнение в статью 517 —2.13 Кодекса об административных проступках.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на meydan.tv, согласно предложенному президентом в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана законрпроекту, за нарушения и несоблюдение ограничений в связи с порядком проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов и других массовых мероприятий, физические лица будут наказаны штрафами от 300 до 500 манатов, или же с учетом особенностей произошедшего, личности нарушителя будет применен административный арест до 30 дней.

Должностные лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 900 манатов, юридические лица – от 4000 до 6000 манатов.

Также согласно законопроекту, в отношении уклонившихся от уплаты штрафа лиц, которые были привлечены к общественным и исправительным работам, сотрудниками уголовно-исполнительной системы будет применяться мера пресечения в виде ограничения свободы.

Наказание в виде ограничения свободы как новый вид наказания был добавлен в УК Азербайджана на прошлой сессии и охватывает ряд статей. Законопроект будет вынесен на обсуждение на одном из пленарных заседаний Милли Меджлиса, которые пройдут 1 и 2 мая.