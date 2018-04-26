В Кремле надеются, что ситуация в Армении будет урегулирована конституционным путем

Кремль рассчитывает, что ситуация в Армении будет в скором времени урегулирована конституционным путем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы считаем, что это внутреннее дело Армении. Мы хотим надеяться, что ситуация будет как можно быстрее урегулирована в рамках конституционного поля", - сказал Песков, комментируя акции протеста в Армении.

Что касается переговоров, которые планирует провести в Москве глава МИД Армении Эдвард Налбандян, Песков отметил, что "эти переговоры будут по линии правительства и Министерства иностранных дел". "Я надеюсь, что мои коллеги предоставят вам соответствующую информацию", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что РФ и Армению связывают обширные связи, "поэтому реализация этих отношений диктует необходимость частого обмена визитами и контактами, тем более в такие непростые моменты".

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле мирные протесты армян, как часть конструктивного диалога, к которому по итогам телефонного разговора призвали президент РФ Владимир Путин и президент Республики Армения Армен Саркисян, Песков выразил надежду, что с протестующими "будут конструктивные контакты, которые позволят прийти к компромиссу".





