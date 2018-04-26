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Президент Республики Арцах встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым


Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с президентом Армении Арменом Саркисяном 26 апреля посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин и встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и представителями высшего духовенства Армянской Апостольской Церкви.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, была обсуждена создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Подчеркнута необходимость сохранения стабильности и законности в стране.


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