Президент Республики Арцах встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым

Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с президентом Армении Арменом Саркисяном 26 апреля посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин и встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и представителями высшего духовенства Армянской Апостольской Церкви.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, была обсуждена создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Подчеркнута необходимость сохранения стабильности и законности в стране.