Дорогу к российско-грузинской границе расширят

На дороге, ведущей к пункту пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, увеличат число полос движения, как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Северной Осетии.

По данным ведомства, позднее планируется дополнительно расширить и обустроить сам пункт пропуска: оборудовать новые въездные и выездные полосы, построить новые пограничные и таможенные объекты, усовершенствовать техническое оснащение.

"Началась реализация многоэтапного плана, направленного на увеличение количества полос движения с российской стороны и на так называемом "несогласованном участке", — говорится в сообщении пограничников.

Этап проведения дорожно-ремонтных дорог предварительно определен до конца 2018 года. Сам пункт пропуска "Верхний Ларс" все это время будет функционировать круглосуточно, в штатном режиме, добавили в управлении



