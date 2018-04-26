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Отставка Сержа Саргсяна была положительно воспринята международными инвесторами: Вардан Арамян


Отставка Сержа Саргсяна с должности премьер-министра Армении была положительно воспринята международными инвесторами и общественностью. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания правительства заявил исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян.

«Это положительно сказалось в том плане, что в Армении такая ситуация, которая не повторяет ошибок, допущенных в Украине, то есть проходит по более конструктивному пути», - сказал Вардан Арамян.

Подобное мнение ранее высказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.




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