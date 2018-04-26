На заседании правительства не обсуждался вопрос об объявлении чрезвычайного положения

Исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян заверил, что на сегодняшнем заседании правительства не обсуждался вопрос об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с внутренней ситуацией.

Как сообщает Арменпресс, выступая перед журналистами после заседания правительства, он сначала заявил, что у него нет информации, если есть намерение объявить чрезвычайное положение или нет. Отвечая на вопрос, обсуждало ли правительство этот вопрос, Арамян сказал: «Нет».

Депутат НС Армении Никол Пашинян ранее заявил на митинге, что исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян намерен объявить чрезвычайное положение.