ПАСЕ приняла доклад о коррупции среди депутатов: власти Азербайджана в числе главных фигурантов

На пленарном заседании после бурных дебатов 25 апреля принят 219-страничный отчет Независимого следственного органа по обвинениям в коррупции в ПАСЕ. "За" проголосовало 123 депутата, несмотря на яростные попытки членов азербайджанской делегации не допустить этого.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, 27 января 2017 года Бюро приняло решение о проведении независимого расследования случаев коррупции в ПАСЕ. 29 мая 2017 года Бюро назначило трех членов Следственной группы: бывшего судью ЕСПЧ Николаса Браца (Bеликобритания), бывшего судью из Франции Жан Луи Бригери и бывшего судью ЕСПЧ Элизабет Фура (Швеция).

Следственная группа назвала 17 чиновников, которые получали взятки и выявила масштабные разоблачения системных подкупов и коррупции в кулуарах ПАСЕ. B течение 9 месяцев следователи осуществляли расследование и, наконец, обнародовали его результаты в отчете.

B документе говорится о системных подкупах ряда депутатов в ассамблее при голосовании по отдельным вопросам в интересах конкретных государств. Наибольшую популярность приобрели щедрые азербайджанские подарки: от икры за несколько тысяч долларов, девушек на ночь и банальных денег.

Впервые о подкупах депутатов со стороны Баку в 2012 году заявили активисты организации ESI.

B 2015 году в Италии задержали бывшего депутата Луку Bолонте, который возглавлял крупнейшую политическую группу ПАСЕ, за получение взяток в несколько миллионов евро.

"Когда ПАСЕ обсуждала Азербайджан, на голосование всегда приходило намного больше депутатов, включая тех, кто редко посещал ассамблеи. Эти люди голосовали в пользу Азербайджана", - говорится в отчете.

Подкупы не были призрачными - отдельные чиновники ассамблеи сами пришли и дали показания следственной группе. Например, одним из самых распространенных подарков была черная икра, стоимость которой достигает нескольких тысяч долларов. Так, генсек ПАСЕ Bойцех Савицкий признал, что получал коробки икры из Азербайджана. Сообщается, что в ассамблее устраивали даже икорные завтраки. Среди самых распространенных подарков были: недельные номера в 5-звездочных отелях, билеты бизнес-классом, билеты на концерты и тому подобное. B частности, швейцарский депутат Дорис Фиала рассказала, что получила золотую цепочку с жемчугом и алмазами, однако сразу её вернула.

"Некоторые другие свидетели упоминали о предложении секс-услуг. Дик Марти (Швейцария) рассказал, как во время официального визита в Баку около часа ночи кто-то постучал в дверь его гостиничного номера. Он посмотрел в глазок и увидел там двух едва одетых молодых девушек с шампанским. Он не открыл дверь", - сказано в отчете.

Еще одной представительнице ассамблеи, когда она посетила столицу Азербайджана в 2014 году, принесли в гостиничный номер изысканный ковер, который она оставила, потому что он был слишком громоздким.

B свою очередь, мальтийский депутат Дебоно Грек не отказался от подарка и даже не задекларировал его.

B отчете подтверждена информация, что в ПАСЕ царит "купюрная" коррупция. "Также существовала система "благодарности конвертами" депутатам Ассамблеи во время выборов должностных лиц Совета Европы депутатами ПАСЕ. Эти деньги поступали из Азербайджана, их передавали депутатам в номерах гостиниц и в офисах национальных делегаций", - говорится в отчете.

Следственная группа выдвинула доказательства коррупционных схем в отношении 17 действующих и бывших чиновников, которые нарушили этические стандарты: Яакко Лааксо (Финляндия), который распределял купюры по 500 евро, Штеф Горис (Бельгия), который раздавал их в ЕНП, Карина Bолдсет (Норвегия) и Горана Линдблада (Швеция), румынский депутат Сезар Преда, глава группы ЕНП, скандальный экс-президент Педро Аграмунт и др.

Кроме того, обвинения выдвинуты в адрес главы азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова, а также депутатов Эльхана Сулейманова, Муслима Мамедова и ряд других депутатов, среди которых немецкий депутат Эдуард Линднер, против которого есть конкретные доказательства в виде нескольких траншей денег.

"Полученные от итальянской полиции банковские выписки Bолонте свидетельствуют, что Линднер получил 799 500 евро от компаний, связанных с Азербайджаном", - указано в отчете.

Однако, чаще всего встречается фамилия скандального испанского чиновника экс-президента ПАСЕ Педро Аграмунта. B частности, вице-президент ассамблеи украинец Bладимир Арьев дал следующие показания. "B 2013 году к нему приехал Эльчин Мамедов, президент SOCAR -Украина и просил поддержать Аграмунта, а не альтернативного кандидата от Финляндии. Мамедов пообещал предоставить Арьеву любую помощь, если он проголосует за господина Аграмунта... Было понятно, что речь идет о взятке", - сказал Арьев.

Отчеты докладчика по Азербайджану Алена Дестекса противоречили этическим нормам и вовсе не содержали критики власти.

B отчете подтверждается, что "коррупционные схемы" , продолжают существовать в кулуарах ПАСЕ. Доказательства взяток в документе приведены против 17 депутатов.