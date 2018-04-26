Зафиксированные в первом квартале положительные показатели должны быть сохранены: Карен Карапетян

Во время заседания правительства 25 апреля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил, что положительные показатели, зафиксированные в первом квартале 2018 года, должны быть сохранены и улучшены.

Как сообщает Арменпресс, он поручил и.о. руководителей республиканских исполнительных органов, а также губернаторам последовательно продолжать работу и поддерживать нормальный режим деятельности правительства.

«Мы должны обратить особое внимание на это, хотя я знаю, что так и было, но на данный момент мы должны обратить особое внимание», - заявил и.о. премьер-министра.

В первом квартале 2018 года Армения зафиксировала рост темпов экономической активности на 10,6%.