Члены правительства продолжают работать в нормальном режиме: Ваан Мартиросян

Члены правительства продолжают работать в нормальном режиме. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания правительства 25 апреля сказал и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

«Все мы работаем нормально, мы будем работать до тех пор, пока не будет решено провести новые выборы», - сказал он.

На вопрос, как он относится к слухам, что и.о. премьер-министра должен подать в отставку, Мартиросян сказал: «Сегодня все можно говорить, но важно то, что правительство работает».

На вопрос, будет ли он работать в правительстве в случае смены власти, и ему предложат продолжать работать, Мартиросян отметил: «Давайте не будем говорить с «если», я призываю всех работать».

В то же время Мартиросян сказал, что никто из РПА не присоединился к движению «Мой шаг».