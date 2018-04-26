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Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили ситуацию на линии соприкосновения НКР и Азербайджана


Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел 26 апреля в Москве встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, собеседники  обсудили ситуацию на линии соприкосновения НКР и Азербайджана.


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