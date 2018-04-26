Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили ситуацию на линии соприкосновения НКР и Азербайджана



Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел 26 апреля в Москве встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщили Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, собеседники обсудили ситуацию на линии соприкосновения НКР и Азербайджана.