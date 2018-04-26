Ни один из партнеров Армении не попытался вмешаться во внутренние дела страны: замминистра ИД
16:31, 26 Апрель, 2018
Ни один из партнеров Армении не попытался вмешаться во внутренние дела страны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил 26 апреля заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.
«Очень важно, что внешнеполитическое ведомство работало в эти дни более внимательно и в усиленном режиме. Теперь все государственные структуры должны работать в таком ритме, что очень важно для страны, для безопасности и международной репутации», - сказал замминистра.Отвечая на вопрос, продолжит ли он свою работу в случае смены власти, Кочарян сказал, что он вообще не говорит о своих личных планах. «Самое главное, что все должно происходить мирным путем - в рамках законности, Конституции, и все предпосылки для этого уже существует», - сказал он.