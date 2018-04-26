Ни один из партнеров Армении не попытался вмешаться во внутренние дела страны: замминистра ИД

Ни один из партнеров Армении не попытался вмешаться во внутренние дела страны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил 26 апреля заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

«Очень важно, что внешнеполитическое ведомство работало в эти дни более внимательно и в усиленном режиме. Теперь все государственные структуры должны работать в таком ритме, что очень важно для страны, для безопасности и международной репутации», - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос, продолжит ли он свою работу в случае смены власти, Кочарян сказал, что он вообще не говорит о своих личных планах. «», - сказал он.