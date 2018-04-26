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Двухлетний барабанщик стал звездой СМИ


СМИ обратили внимание на двухлетнего мальчика Леннокса, играющего на импровизированной ударной установке лучше некоторых взрослых. В частности, портал Mashable восхищается тем, что, пока сверстники малыша делают первые шаги в изучении алфавита, тот демонстрирует потрясающее чувство ритма. На кадрах домашнего видео канала Life of Lennox показано, как ребенок под музыку стучит палочками по столику, не пропускает ни одного бита и даже показывает небольшое соло. Авторы заметки задумались, что стало бы с малышом, если бы у него появились настоящие барабаны и учитель, передает Арменпресс.




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