Столтенберг: альянс ведет подготовку новой встречи Совета Россия - НАТО

НАТО ведет подготовку новой встречи Совета Россия - НАТО, и альянс нацелен на диалог, именно потому что сейчас напряженность в отношениях очень велика. Как передает Арменпресс, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг в преддверии встречи глав МИД НАТО 27 апреля.

"Мы готовим заседание Совета Россия - НАТО и мы остаемся нацелены на диалог с Россией, и тот факт, то напряженность сегодня высока - это не аргумент против диалога, а аргумент в пользу продолжения диалога. Когда происходят масштабные военные учения и ведется активная военная деятельность очень важно избегать возможных инцидентов", - сказал он.

Он также напомнил, что в рамках военных контактов России и НАТО на прошлой неделе в Баку состоялась встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.





