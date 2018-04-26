В преддверии выборов премьер-министра: кого будут выдвигать фракции

В преддверии выборов премьер-министра, обсуждение которых состоится на заседании НС Армении 1-го мая, «Арменпресс» побеседовал с представителями парламентских фракций.

Вице-спикер НС Армении от парламентского большинства – РПА, Эдуард Шармазанов, сказал, что РПА об судит вопрос и до 30-го апреля скажет о своем решении,

«К какому бы решению мы не пришли, оно будет продиктовано благом Армении, интересамии ее граждан, приоритетами стабильности и безопасности страны. Мы – про-государственная сила, и будем руководствоваться принципом Гарегина Нжде – с партией, но во благо нации»,- сказал он.

На вопрос, возможно ли, что их кандидат не будет республиканцем, он ответил, что выскажется после обсуждения в РПА.

Депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян напомнила, что 25-го апреля состоялась встреча Гагика Царукяна с Николом Пашиняном, и сейчас между сторонами идут переговоры. «В данный момент не могу сказать ничего определенного, идут интенсивные переговоры. В течение 1-2 дней мы примем решение, и опубликуем его до 30-го апреля»,- сказала она.

Депутат от блока «Елк» Геворг Горгисян сказал, что они готовы выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна, однако пока не хотят спешить. Вчера с трибуны на митинге прозвучало, что Пашинян должен стать кандидатом от всех 4 фракций НС Армении. Сейчас идут переговоры с ними.

Представитель АРФД Арсен Амбарцумян сказал, что у них пока нет конкретного решения по вопросу, однако к полагающемуся сроку они об этом скажут.

Они также ведут переговоры с фракцией «Елк».

Он не исключил и выдвижение собственной кандидатуры.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23-го апреля. Согласно Конституции Армении, в течение 7 дней фракции НС Армении имеют право представить свои кандидатуры на пост премьер-министра, после чего в НС Армении состоится открытое голосование и будет избран новый премьер-министр Армении.

Как сообщалось ранее, 24-го апреля лидер парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян продолжает настаивать, что в повестке дня переговоров с правительством 25 апреля будет мирный уход властей. Пашинян выступил с таким заявлением 24 апреля на встрече с представителями международных средств массовой информации.

«Завтра мы возобновим переговоры, и я надеюсь, что правящая партия и временное правительство не сделают попыток удержать власть. Единственной повесткой переговоров может быть мирная передача власти», - сказал депутат.

Он добавил, что первым требованием была отставка Сержа Саргсяна с поста премьер - министра, а второе требование - назначение в качестве премьер-министра кандидата от народа, который не может быть представителем правящей Республиканской партии.

Позже партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном, назначенных на 25 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением, отметив, что запланированное на 25 апреля встреча с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном встреча не состоится, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования.

Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, объявив, что начинает 25-го апреля совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него.

25-го апреля члены фракции РПА НС Армении встретились с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. В начале встречи присутствовал бывший президент Армении Серж Саргсян, который подробнее ознакомил присутствующих с причинами своей отставки с поста премьер-министра и высказался о различных форматах работы в НС Армении, призвав однопартийцев отдать приоритет внутренней стабильности и безопасности страны, что в любых обстоятельствах можно будет осуществить только в условиях единства внутри партии. Во второй части встречи члены фракции обсудили ситуацию с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Была достигнута договоренность о том, что фракция РПА готова обсудить со всеми сторонами любые вопросы – без предусловий. Кроме того, было решено обсудить в руководящих органах партии вопрос смены председателя РПА.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением о проведении выборов премьер-министра. В заявлении сказано:

«Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА „Регламент НС”, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС».