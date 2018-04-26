Цветы из Цицернакаберда получат вторую жизнь

Завтра, 27 апреля, при поддержке Фонда сохранения дикой природы и культурных ценностей в Армении (FPWC) пройдет мероприятие по переработке цветов, возложенных к вечному огню в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване. Это мероприятие уже стало традиционным.

Согласно многолетней традиции, мероприятие начнется с чина благословения, а официальная церемония открытия будет сопровождаться исполнениями хора Араратской епархии.

Миллионы цветов, возложенных 24 апреля в «Цицернакаберде» в память о невинных жертвах Геноцида армян в Османской империи 1915 года, будут бережно собраны и перенесены в заднюю часть комплекса. Стебли, отделенные от головок цветов, станут удобрением для парков мемориального комплекса, а засушенные листья активисты будут использовать для переработки бумаги и оформления изготовленных вручную открыток. Также не этой бумаге будут печататься похвальные грамоты, благодарности и пригласительные билеты Музея-института Геноцида армян.