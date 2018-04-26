Принц Уильям станет шафером на свадьбе своего брата Гарри

Британский принц Уильям станет шафером на намеченной на следующий месяц свадьбе своего брата, принца Гарри с актрисой и фотомоделью Меган Маркл. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в четверг официальном сообщении Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и Гарри.

"Принц Гарри попросил своего брата герцога Кембриджского быть его шафером во время бракосочетания с Меган Маркл", - отмечается в кратком сообщении для прессы. Такой выбор не стал удивительным, учитывая, что именно Гарри был шафером Уильяма, когда тот женился в 2011 году.

Свадьба состоится 19 мая в Виндзорском замке, резиденции британских монархов. На нее принц Гарри и Меган Маркл пригласили 2640 представителей общественности.