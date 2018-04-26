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США строго раскритиковала власти Азербайджана за ограничение свободы вероисповедания


Комиссия США по международным религиозным свободам опубликовала свой доклад за 2017 год, в котором рассматривался вопрос в различных странах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Туран». 

В докладе отмечено, что власти Азербайджана в 2017 году продолжали ограничение свободы вероисповедания в стране.

Причем, эти ограничения носили как законодательный, так и уголовно-процессуальный характер.

 «В Азербайджане продолжались полицейские гонения в отношении различных религиозных групп. За проповеди в общественных местах лидеры различных религиозных групп подвергались штрафам и подобным санкциям»,- сказано в докладе.

Кроме того, в докладе особо сказано о шиитской группе «Мусульманское единство», 12 представителей которой были осуждены на тюремные сроки 12-17 лет.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана  осуществили спецоперации по наведению порядка в  поселке Нардаран. 27 ноября 2015г. во время намаза сотрудники правоохраны ворвались в нардаранскую шиитскую мечеть  имама Хуссейна, осыпав находящихся там нецензурной  брани, и, применяя насилие, арестовали лидера шиитов  Тале Багирзаде и еще 14 верующих. Действия  полиции возмутили нардаранцев. Между ними начались столкновения. В результате  перестрелок погибли два полицейских и 5 мирных жителей.  В последующие  дни столкновения  начались также в Гяндже, Ленкорани и др.

 По поводу  происшедшего МВД и генпрокуратура  Азербайджана распространили заявление, в котором говорится, что шиитские  лидеры поселка планируют насильственную смену  конституционного порядка и установление  в стране  шиитских законов, и с этой  целью создали движение  «Мусульманское  единство» и начали вербовку в Баку и других районах страны, снабжая завербованных оружием и взрывчаткой.  «В Нардаране провели незаконный митинг, где  обсуждался вопрос о неповиновении властям, раздавались листовки и был составлен список  государственных чиновников, против  которых планировались теракты», - говорилось в заявлении.


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