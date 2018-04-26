США строго раскритиковала власти Азербайджана за ограничение свободы вероисповедания

Комиссия США по международным религиозным свободам опубликовала свой доклад за 2017 год, в котором рассматривался вопрос в различных странах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

В докладе отмечено, что власти Азербайджана в 2017 году продолжали ограничение свободы вероисповедания в стране.

Причем, эти ограничения носили как законодательный, так и уголовно-процессуальный характер.

«В Азербайджане продолжались полицейские гонения в отношении различных религиозных групп. За проповеди в общественных местах лидеры различных религиозных групп подвергались штрафам и подобным санкциям»,- сказано в докладе.

Кроме того, в докладе особо сказано о шиитской группе «Мусульманское единство», 12 представителей которой были осуждены на тюремные сроки 12-17 лет.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана осуществили спецоперации по наведению порядка в поселке Нардаран. 27 ноября 2015г. во время намаза сотрудники правоохраны ворвались в нардаранскую шиитскую мечеть имама Хуссейна, осыпав находящихся там нецензурной брани, и, применяя насилие, арестовали лидера шиитов Тале Багирзаде и еще 14 верующих. Действия полиции возмутили нардаранцев. Между ними начались столкновения. В результате перестрелок погибли два полицейских и 5 мирных жителей. В последующие дни столкновения начались также в Гяндже, Ленкорани и др.

По поводу происшедшего МВД и генпрокуратура Азербайджана распространили заявление, в котором говорится, что шиитские лидеры поселка планируют насильственную смену конституционного порядка и установление в стране шиитских законов, и с этой целью создали движение «Мусульманское единство» и начали вербовку в Баку и других районах страны, снабжая завербованных оружием и взрывчаткой. «В Нардаране провели незаконный митинг, где обсуждался вопрос о неповиновении властям, раздавались листовки и был составлен список государственных чиновников, против которых планировались теракты», - говорилось в заявлении.