Наших целей можно достичь только мирным и достойным путем: Левон Аронян – о последних событиях

Лидер армянских шахмат Левон Аронян выступил с официальным заявлением, коснувшись последних событий и продолжающегося в Армении движения. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Горжусь своим народом, наблюдая за событиями последних двух недель. Непоколебимость и смелость митингующих, бдительность и сдержанность полицейских, мудрый и дальновидный шаг властей создают основу для процветания народовластия. Бывают моменты, когда группа людей, доверившись друг другу, идет на риск и добивается успеха, таким же образм добилась успеха и наша шахматная команда. В такие моменты от всех сторон требуется высокое чувство ответственности.

Присоединяюсь ко всем в Армении и диаспоре, верю что наших целей можно достичь только мирным и достойным путем. Нужно опасаться таких шагов, которые могут поставить под угрозу все то, что наш народ создал в течение многих лет. Да, мы должны требовать большего, да, мы можем получить больше. Однако, как и в шахматах, наши шаги должны быть осознанными и упорными. Здоровая и конкурентоспособная экономика, востребованная рабочая сила, преобладание закона и укрепление общественных институтов, повышение роли и влияния женщин в нашем обществе,- это те шаги, которые приводят к развитию. Давайте двигаться в этом направлении.

Очень важно начать утверждение и становление собственных прав с нашего же ответственного отношения. Все начнинается с чистых улиц, зеленых садов, чистых рек и лесов. Благодаря такой ответственности мы сможем передать нашу любовь и благодарность нашей стране и земле.

Вместе мы непобедимы. Да благословит Бог Армению».