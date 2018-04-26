Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться против США

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что всем мусульманским странам необходимо объединиться против США. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Mehr.

"Иран успешно сопротивляется тирании США и других высокомерных держав. Мы продолжим бороться", - заявил Хаменеи. Духовный лидер указал, что "все мусульманские страны должны объединиться против Америки и других стран-угнетателей".





