На предприятии в Чехии произошла утечка фенола, пострадали 20 человек

Токсичное вещество фенол вытекло из цистерны на предприятии Chemotex в городе Дечин на северо-западе Чехии в четверг, в результате чего пострадали 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван.

"Пострадали работники предприятия, на котором занято около 90 человек. Производственные работы остановлены. Все раненые развезены по больницам ближайших городов. Пострадавшие или невольно вошли в контакт с фенолом, или надышались его парами", — сообщил Марван.