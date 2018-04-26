Карен Карапетян правомочен осуществлять все полномочия, которыми закон наделяет премьер-министра

Законодательные регуляции Армении гарантируют, чтобы в стране в любых обстоятельствах действовало правительство, а также действовало лицо, наделенное всеми полномочиями премьер-министра страны. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал и.о.министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Если бы подобное не было предусмотрено законом, это было бы непростительной ошибкой. Это поставило бы под вопрос нормальное функционирование страны, обороноспособность и безопасность. Законодательные регуляции Армении следующие: в случае отставки правительства все члены кабинета – вице премьеры, в том числе, по ст. 158 Конституции Армении продолжают исполнять свои обязанности, вплоть до формирования нового правительства»,- пояснил и.о.министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

Согласно ст.152 Конституции Армении, в отсутствие премьер-министра один из вице-премьеров продолжает замещать его, в установленном законом порядке.

Данная статья Конституции Армении созвучна ст.7 закона «О структуре и деятельности правительства Армении», которая устанавливает законный порядок испонения обязанностей премьер-министра в его отсутствие – в случае невозможности исполнения им своих обязанностей.

В нынешней ситуации после отставки премьер-министра образовалась невозможность исполнения им своих обязанностей, что было запротоколировано 23-го апреля 2018 года решением 470-Ա, принятым 2/3-ми членов правительства Армении в соответствии с законным порядком. В соответствии с решением премьер-министра Армении N 412-Լ от 21-го апреля 2018 года, премьер-министра Армениизамещает и.о. первого вице-премьера, осуществляя все полномочия, которыми Конституция и закон наделяют премьер-министра Армении.

Ранее 25-го апреля на митинге Никол Пашинян заявил, что в условиях отставки премьер-министра и.о. вице-премьера не может исполнять обязанности премьер-министра, следовательно, Карен Карапетян является не и.о. премьер-министра, а и.о. вице-премьера.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23-го апреля. Согласно Конституции Армении, в течение 7 дней фракции НС Армении имеют право представить свои кандидатуры на пост премьер-министра, после чего в НС Армении состоится открытое голосование и будет избран новый премьер-министр Армении.

Как сообщалось ранее, 24-го апреля лидер парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян продолжает настаивать, что в повестке дня переговоров с правительством 25 апреля будет мирный уход властей. Пашинян выступил с таким заявлением 24 апреля на встрече с представителями международных средств массовой информации.

«Завтра мы возобновим переговоры, и я надеюсь, что правящая партия и временное правительство не сделают попыток удержать власть. Единственной повесткой переговоров может быть мирная передача власти», - сказал депутат.

Он добавил, что первым требованием была отставка Сержа Саргсяна с поста премьер - министра, а второе требование - назначение в качестве премьер-министра кандидата от народа, который не может быть представителем правящей Республиканской партии.

Позже партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном, назначенных на 25 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением, отметив, что запланированное на 25 апреля встреча с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном встреча не состоится, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования.

Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, объявив, что начинает 25-го апреля совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него.

25-го апреля члены фракции РПА НС Армении встретились с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. В начале встречи присутствовал бывший президент Армении Серж Саргсян, который подробнее ознакомил присутствующих с причинами своей отставки с поста премьер-министра и высказался о различных форматах работы в НС Армении, призвав однопартийцев отдать приоритет внутренней стабильности и безопасности страны, что в любых обстоятельствах можно будет осуществить только в условиях единства внутри партии. Во второй части встречи члены фракции обсудили ситуацию с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Была достигнута договоренность о том, что фракция РПА готова обсудить со всеми сторонами любые вопросы – без предусловий. Кроме того, было решено обсудить в руководящих органах партии вопрос смены председателя РПА.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением о проведении выборов премьер-министра. В заявлении сказано:

«Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА „Регламент НС”, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС».