Талибы убили 13 афганских военных при нападении на провинцию Кундуз

По меньшей мере 13 афганских военнослужащих погибли во время нападения боевиков радикального движения "Талибан" на армейские блокпосты на севере провинции Кундуз. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главврача госпиталя в провинции Тахар Джамиля Фротана.

По данным телеканала, нападение произошло в ночь на четверг. Как заявил Фротан, тела 13 афганских военнослужащих были доставлены в госпиталь после нападения. Еще девять, по его словам, ранены.

Пресс-секретарь минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил телеканалу факт нападения боевиков Талибан* на позиции военнослужащих.

Нападение произошло через день после заявления Талибана* о начале весенней наступательной операции.