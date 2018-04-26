Южная Корея прервет учения с США в день межкорейского саммита

Южная Корея и США приняли решение приостановить ежегодные совместные учения в день межкорейского саммита. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно заявлению комитета, южнокорейские военные в этот день сосредоточатся на предоставлении "стабильной поддержки" для переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Агентство уточняет, что учения Key Resolve (KR) в Южной Корее начались в понедельник, они должны продлиться две недели. Первая часть учений будет завершена в четверг как раз перед началом встречи в верхах.

"Военное командование Южной Кореи и США решило провести первую часть KR 2018 года до четверга включительно, совместно придя к выводу, что намеченные цели учения были достигнуты", - говорится в сообщении комитета.

Также США и Южная Корея фактически свернули учения Foal Eagle, начавшиеся 1 апреля, отмечает агентство.

Военные планируют после саммита перейти ко второй части учений, отмечает агентство.

На 27 апреля запланирован межкорейский саммит. Встреча между президентом Южной Кореи и северокорейским лидером станет третьим подобным мероприятием в истории Южной Кореи и КНДР со времени окончания Корейской войны в 1953 году.