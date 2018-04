Мартин Скорсезе стал лауреатом премии принцессы Астурийской в области искусств

Мартин Скорсезе стал лауреатом испанской премии принцессы Астурийской в области искусств. Такое решение вынесло жюри награды, отметив творческие заслуги 75-летнего режиссера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению жюри, ленты Скорсезе "уже являются частью истории кино", в настоящее время он продолжает творческую деятельность, "сочетая в своей работе мастерство, инновации и классицизм".

Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. На его счету десятки фильмов. Среди самых успешных картин режиссера можно выделить "Таксист" (Taxi Driver, 1976), "Отступники" (The Departed, 2006), "Остров проклятых" (Shutter Island, 2009) и "Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).

Премия принцессы Астурийской вручается в восьми номинациях: в области искусств, международной кооперации, коммуникаций и гуманитарных наук, в номинации литература, за заслуги в области социальных наук, в спортивной категории, в номинации технических и научных исследований, а также в категории "Мир". Семь других лауреатов будут объявлены позже в текущем месяце.

В прошлом году премию в области искусств получил южноафриканский художник и оперный режиссер Уильям Кентридж.

Премия принцессы Астурийской вручается ежегодно с 1980 года. До 2014 года премия носила имя принца Астурийского, но после восхождения на трон короля Филиппа VI этот титул перешел к его дочери Леонор. Церемония награждения лауреатов состоится в октябре в городе Овьедо (автономная область Астурия).