В Тегеране призвали Иран, РФ и Китай принять общую стратегию противодействия политике США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ адмирал Али Шамхани призвал к принятию Ираном, Россией и Китаем единой стратегии по противодействию политике США. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство IRNA.

"Тегеран, Москва и Пекин должны принять общую стратегию противодействия мерам Вашингтона, так как США внесли эти три страны в список угроз национальной безопасности", - заявил Шамхани.

Затронув вопросы борьбы с терроризмом, адмирал отметил, что экстремисты потеряли свои позиции в Ираке и Сирии. Он также напомнил о возможных рисках передислокации боевиков на территорию Афганистана. "В этом контексте сотрудничество между Ираном, Китаем, Россией, Пакистаном и Афганистаном необходимо для предотвращения распространения терроризма в регионе", - считает Шамхани.

IRNA отмечает, что данные темы обсуждались в ходе поездки Шамхани в Сочи. Там 25-26 апреля проходит международная встреча высоких представителей 118 стран, курирующих вопросы безопасности.





