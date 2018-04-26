Канье Уэст может помочь Трампу признать Геноцид армян: отклик The Wichita Eagle

Муж Ким Кардашьян, известный рэппер Канье Уэст должен использовать свои особые отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь Трампу признать Геноцид армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета штата Канзас The Wichita Eagle, в статье Маркоса Куналакиса под заголовком «Канье Уэст может помочь Трампу признать Геноцид армян».

«Не Армения вспоминается первой, когда я думаю о Канье Уэсте и Ким Кардашьян. Однако истина в том, что Канье Уэст всегда пел и пекся о справедливости, а его армяно-американская семья всегда придавала важность признанию Геноцида амян»,- пишет Маркос Куналакис.

По его мнению, Канье Уэст должен использовать свои особые отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь Трампу признать Геноцид армян, чего до сих пор не сделал ни один из президентов США. Официальная позиция США – говорить о Геноциде армян как о «трагических, злосчастных» событиях, не признавая эти события геноцидом.

Маркос Куналакис напоминает, что Ким Кардашьян и известный рэппер Канье Уэст посетили Армению к 100-летию Геноцида армян. Он отмечает, что Турция не признает Геноцид армян, называя это несчастными последствиями Первой мировой войны, более того, президент Турции Эрдоган угрожает наказать все страны, которые официально признали Геноцид армян.

По словам автора, Трамп не поддается на угрозы в свой адрес и имеет склонность поступать вопреки всему, своим образом, выступая против традиций.

Маркос Куналакис напоминает, что недавно около 100 законодателей страны призвали Трампа признать Геноцид армян.

В конце он вопрошает, называя поименно друзей Трампа, возможно ли, что именно люди искусства найдут тот ритм и слова, которые ведут к сердцу Трампа.