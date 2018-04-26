Никол Пашинян призвал временно прекратить блокировать улицы в Ереване.

С утра 26-го апреля в Ереване вновь были возобновлены акции гражданского неповиновения. В разных районах города перекрывались улицы. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян призвал временно прекратить блокировать улицы в Ереване и заняться автомобилями без номерных знаков. Кроме того, он призвал соблюдать правила дорожного движения.

«Кто не соблюдает правила дорожного движения, тот не может считаться участником нашего движения»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, в Ереване было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Прошлой ночью во время патрулирования городских улиц сотрудниками ППС было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. По отношению к водителям указанных автомобилей были составлены акты об административном правонарушении. Мероприятия по наведению порядка продолжаются. Водителей призываем соблюдать ПДД»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23-го апреля. Согласно Конституции Армении, в течение 7 дней фракции НС Армении имеют право представить свои кандидатуры на пост премьер-министра, после чего в НС Армении состоится открытое голосование и будет избран новый премьер-министр Армении.

Как сообщалось ранее, 24-го апреля лидер парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян продолжает настаивать, что в повестке дня переговоров с правительством 25 апреля будет мирный уход властей. Пашинян выступил с таким заявлением 24 апреля на встрече с представителями международных средств массовой информации.

«Завтра мы возобновим переговоры, и я надеюсь, что правящая партия и временное правительство не сделают попыток удержать власть. Единственной повесткой переговоров может быть мирная передача власти», - сказал депутат.

Он добавил, что первым требованием была отставка Сержа Саргсяна с поста премьер - министра, а второе требование - назначение в качестве премьер-министра кандидата от народа, который не может быть представителем правящей Республиканской партии.

Позже партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном, назначенных на 25 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением, отметив, что запланированное на 25 апреля встреча с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном встреча не состоится, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования.

Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, объявив, что начинает 25-го апреля совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него.

25-го апреля члены фракции РПА НС Армении встретились с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. В начале встречи присутствовал бывший президент Армении Серж Саргсян, который подробнее ознакомил присутствующих с причинами своей отставки с поста премьер-министра и высказался о различных форматах работы в НС Армении, призвав однопартийцев отдать приоритет внутренней стабильности и безопасности страны, что в любых обстоятельствах можно будет осуществить только в условиях единства внутри партии. Во второй части встречи члены фракции обсудили ситуацию с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Была достигнута договоренность о том, что фракция РПА готова обсудить со всеми сторонами любые вопросы – без предусловий. Кроме того, было решено обсудить в руководящих органах партии вопрос смены председателя РПА.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением о проведении выборов премьер-министра. В заявлении сказано:

«Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА „Регламент НС”, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС».