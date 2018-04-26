В СНГ создали единую базу осужденных и разыскиваемых за терроризм

Антитеррористический центр государств-участников СНГ уже создал единую базу граждан, осужденных и разыскиваемых за преступления террористической и экстремистской направленности, она обновляется раз в три месяца и показывает эффективность, сообщила председатель Научно-консультативного совета Антитеррористического центра Марианна Кочубей.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oна пояснила журналистам, что поддержка в актуальном состоянии этой базы данных, где учитываются граждане государств-участников СНГ, которые совершали преступления террористического и экстремистского характера, является одной из главных задач межгосударственной организации.

"Единая база лиц, которые разыскиваются, уже существует. После того, как активизировалась деятельность целого ряда международных террористических организаций и произошел "ребрендинг" целого ряда террористических структур, мы стали уделять этой работе еще больше внимания. Мы обновляем списки разыскиваемых один раз в три месяца. Это высокая частота", — рассказала Кочубей.

Она пояснила, что организация получает данные от государств СНГ о людях, объявленных в розыск на стадии следствия, уклонившихся от судебного разбирательства или бежавших из мест лишения свободы, консолидирует эти списки, выясняет, кто и где может находиться, и передает информацию партнерам.

"Начиная с 2010 года нам удалось обнаружить места пребывания более тысячи человек, уведомить партнеров, и эти лица были задержаны. Эта база данных очень эффективная вещь", — сказала Кочубей.

В Новосибирске в четверг проходит расширенное заседание Научно-консультативного совета Антитеррористического центра государств – участников содружества независимых государств по теме "О мерах по недопущению склонения к террористической и экстремистской деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы".