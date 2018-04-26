Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Известна дата выборов премьер-министра


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением о проведении выборов премьер-министра. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В заявлении сказано:

 «Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА „Регламент НС”, заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС».

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23-го апреля. Согласно Конституции Армении, в течение 7 дней фракции НС Армении имеют право представить свои кандидатуры на пост премьер-министра, после чего в НС Армении состоится открытое голосование и будет избран новый премьер-министр Армении.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации