Американский писатель Джордж Мартин намерен в ноябре этого года выпустить новую книгу, связанную с эпической сагой "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire), на которой основан телесериал "Игра престолов". Как передает Арменпресс, об этом автор сообщил в среду в своем блоге.

При этом Мартин отметил, что работа над шестой частью саги, получившей название "Ветра зимы" (The Winds of Winter), в текущем году завершена не будет. Новая книга будет называться "Кровь и пламя" (Fire and Blood). Это первый из двух томов сборника историй, связанных с событиями, разворачивающимися в придуманном Мартином мире. Когда выйдет второй том, а также как он будет называться, пока не уточняется.

Как ожидается, в США книга выйдет в продажу 20 ноября.

Джордж Мартин - американский писатель, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многочисленных литературных премий. Наибольшую известность завоевал благодаря циклу "Песнь льда и пламени". Его экранизация - сериал "Игра престолов" завоевала огромную популярность в мире.